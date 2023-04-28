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25 yıl sonra gazilik unvanına kavuştu

Askerlik görevini yaparken gerçekleştirilen operasyon sonrası ayak parmaklarından bazılarının uçlarını donması sonucu kaybeden Abdurrahim Kanat, 25 yıl sonra mahkeme kararıyla gazilik unvanını aldı

25 yıl sonra gazilik unvanı aldı
İHA

Abdurrahim Kanat'ın, 1998 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde askerlik görevini icra ederken ayak parmaklarından bazılarının donması sonucu kaybetmesine ilişkin dava Ankara 18. İdare Mahkemesi'nde görüldü.

11 Şubat 1998 yılında iç güvenlik takımında görevlendirilen Kanat, Nazimiye-Çakılağıl/Tunceli-Bingöl bölgesine intikal üzerine görevlendirildi. Operasyon sonrası sağ ayak parmaklarından bazıları ile sol ayak parmaklarının uçlarının donması sonucu tıbbi müdahale ile kesildi.

Sonrasında gazilik unvanı alabilmek için başvurularda bulunan Kanat, bu sağlık sorununun yüzde 15 olduğunu ve bu yüzdenin yetersiz kaldığını öğrendi. Yüzdelik dilim nedeniyle talebi reddedilen Kanat, bu kararın iptali için dava açtı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, Kanat'ın vazife malulü sayılarak gazi maaşı bağlanmasına karar verdi.

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