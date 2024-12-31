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        Haberler Dünya 250 Sudanlıya idam ve müebbet hapis cezası | Dış Haberler

        250 Sudanlıya idam ve müebbet hapis cezası

        Sudan Hükûmeti, Hızlı Destek Güçleri ile iş birliği içerisinde oldukları gerekçesiyle 250 Sudanlıya idam ve müebbet hapis ceza verdi. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 31.12.2024 - 22:25 Güncelleme: 31.12.2024 - 22:25
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        250 Sudanlıya idam ve müebbet hapis cezası
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        Hızlı Destek Kuvvetleri’ne “Bağlılık” Nedeniyle 250 Sudanlıya İdam ve Müebbet Hapis Cezası Verildi

        Hukukçu ve “Acil Durum Avukatları” adlı sivil yapının üyesi Rehab El-Mubarak, savaş sırasında Sudan ordusunun kontrolündeki çeşitli eyaletlerden 250 Sudanlıya idam ve müebbet hapis cezalarının verildiğini açıkladı.

        Rehab El-Mubarak, suçlamaların Hızlı Destek Kuvvetleri’ne bağlılıkla ilgili olduğunu belirtti. “Sudan Tribune” gazetesine konuşan El-Mubarak, 250 idam ve müebbet hapis cezası arasında 16 kadının da bulunduğunu, ayrıca Mavi Nil bölgesindeki Damazin’de sürekli olarak idam, müebbet hapis ve çeşitli hapis cezalarının verildiğini, onlarca kadının da karar beklerken Damazin cezaevlerinde gözaltında tutulduğunu söyledi.

        Bu idam cezalarını siviller arasında sıra dışı bir durum olarak nitelendiren El-Mubarak, cezaların hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun her kesimini etkilediğini; siyasilerden sendikacılara, profesyonel çalışanlardan direniş komiteleri ve acil durum ekiplerine kadar uzandığını, hatta bölge veya kabile dışında bir aidiyeti olmayan sıradan vatandaşları da kapsadığını ifade etti.

        Rehab, şu anda idam cezalarının Kızıldeniz, Kuzey, Nil Nehri, Kassala, Gadaref, Beyaz Nil, El Cezire eyaletindeki Managil ve Hartum eyaletindeki Kuzey Omdurman’ın Karri ilçelerinde verildiğini belirtti. Müebbet cezalarının yanı sıra 5-10 yıl arası hapis cezalarının da uygulandığını sözlerine ekledi.

        Darfur, Nuba Dağları ve Kordofan bölgelerindeki vatandaşlara verilen cezaların, Hızlı Destek Kuvvetleri için bir destekçi grubu oldukları suçlamasıyla bağlantılı olduğunu ifade eden Rehab, savaş karşıtı Kuzey Sudanlıların ise 1991 Sudan Ceza Kanunu’nun anayasal düzeni bozma ve devlete karşı savaş başlatma ile ilgili 50 ve 51. maddeleri kapsamında yargılandıklarını belirtti.

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