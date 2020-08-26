Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 26 Ağustos corona virüs tablosu merak ediliyor.

26 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca henüz 26 Ağustos koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı.

25 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 98 bin 231 test yapıldı, 1502 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 887 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, vaka sayısı 261 bin 194, vefat sayısı 6 bin 163 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 811, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

- "Toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak."

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 23 milyon 818 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 817 bin 90 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 23 milyon 818 bin 450’ye çıkarken, virüs saptanan 16 milyon 363 bin 178 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi halen süren 6 milyon 638 bin 182 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 915 bin 630 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 181 bin 114 kişi hayatını kaybetti

Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 627 bin 219),Hindistan (3 milyon 170 bin 942),Rusya (961 bin 493),Güney Afrika (611 bin 450),Peru (600 bin 438),Meksika (563 bin 705),Kolombiya (551 bin 696),İspanya (420 bin 809),Şili (399 bin 568),İran (361 bin 150),Arjantin (350 bin 867),İngiltere (326 bin 614),Suudi Arabistan (308 bin 654),Bangladeş (297 bin 83),Pakistan (293 bin 711),İtalya (260 bin 298) ve Türkiye (259 bin 692)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (115 bin 451),Meksika (60 bin 800),Hindistan 58 bin 570),İngiltere (41 bin 433),İtalya (35 bin 441),Fransa (30 bin 528),İspanya (28 bin 872),Peru (27 bin 813),İran (20 bin 776),Kolombiya (17 bin 612),Rusya (16 bin 448),Güney Afrika (13 bin 159) ve Şili (10 bin 916)."