26 Haziran 2024 Çarşamba TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var?
Bu akşam televizyonda birçok seçenek yer alıyor. 26 Haziran Çarşamba günü yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışma programları ve Avrupa Şampiyonası maçları olacak. İşte, 'Akşama ne izlesek?' diye soranlar için 26 Haziran 2024 TV rehberi...
26 Haziran akşamı televizyon yayın akışı çok hareketli! Akşama yarışma programları, sinema filmleri ve UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası maçları olacak. İşte, 26 Haziran 2024 televizyon yayın akışı...
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW - SICAK TAKİP (YABANCI TAKİP)
11 sezon ve 379 bölümle sezon finali yapan Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü bu akşam 20.00'de SHOW TV'de olacak. Ardından saat 23.45'te 'Sıcak Takip' isimli yabancı film yayınlanacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Uluslararası çıkarlar yüzünden ailesi bir Sırp gangster tarafından öldürülen New York Polis Departmanı dedektifi Nick; güneydoğu Asya’ya gider. Taylandlı dedektifle ortaklaşa çalışarak intikam almak ve insan ticareti yapan çeteyi çökertmek için çalışır.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
10:15 Sivri Akıllılar (Yerli Sinema)
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)
01:45 Sıcak Takip (Yabancı Sinema)
03:15 Kızılcık Şerbeti
UEFA EURO 2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI
UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında saat 19.00'da Ukrayna-Belçika, saat 20.00'de Çekya-Türkiye karşı karşıya gelecek.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.25 - Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
06.50 - Kara Tahta
09.30 - Kasaba Doktoru
12.50 - Lingo Türkiye
14.20 - Gönül Dağı
18.00 - Ana Haber
18.55 - İddiaların Aksine
19.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Ukrayna-Belçika"
21.00 - Kupa Saati
22.00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Çekya-Türkiye"
00.15 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
02.45 - Gönül Dağı
04.55 - Lingo Türkiye
VANGUARD
Başrolünde Jackie Chen'in olduğu Vanguard filmi bu akşam 20.00'de Atv'de olacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Jackie Chen'in canlandırdığı Tang Huating, Vanguard isimli, uluslararası üne sahip olan ileri teknolojili bir güvenlik ajansının kurucusudur. Bir gün iş insanı Qin'in kızı bir grup terörist tarafından kaçırıldığında Vanguard ekibi, genç kızı kurtarmak için harekete geçer. Ancak görev sırasında işler ters gider ve Qin de teröristlerin eline geçer. Tang sadece müşterisini değil, birçok insanın hayatını kurtarmak için ekibin başına geçer.
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 - Kahvaltı Haberleri
10: 00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 - atv Gün Ortası
14: 00 - Mutfak Bahane
16: 00 - Esra Erol'da
19: 00 - atv Ana Haber
20: 00 - Vanguard
22: 20 - Uzay Yolcuları
00: 30 - Senin Hikayen
03: 00 - Destan
05: 30 - Kalp Yarası
SÜT KARDEŞLER
Eski Türk filmleri arasında en çok sevilen yapımlardan biri olan Süt Kardeşler bu akşam 20.00'de Star TV'de olacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Filmde, Osmanlı zamanında bahriye eri olan Ramazan ve Şaban’ın maceraları anlatılır. Herkesin hayal ettiği ancak kimselerin sahip olamadığı bir konağın sahibi olan Melek Hanım, Şaban’ın arkadaşı Ramazan’ı sütoğlu olan Şaban ile karıştırınca eve alır. Evdeki yanlış anlaşılmalar devam ederken, ev halkı geceleri Gulyabani görmeye başlar.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 - Yerli Dizi - Tekrar
11:00 - Dolunay
13:30 - Yüksek Sosyete
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Süt Kardeşler
21:45 - Kuzey Denizi
23:45 - Kuzey Denizi
01:45 - Yüksek Sosyete
04:00 - Baba Ocağı
05:30 - Erkenci Kuş
TURNİKE
Kanal D’nin, sunuculuğunu Mehmet Ali Erbil’in yaptığı yarışması Turnike yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de seyirci ile buluşacak.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yalan
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Turnike
22:15 - Yalan
00:45 - Turnike
02:45 - Güneşin Kızları
04:45 - Tatlı İntikam
VATİKAN'IN ŞİFRESİ: BİR TEMEL MACERASI
Yerli bir sinema filmi olan Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası, televizyonda ilk kez saat 20.00'de NOW ekranlarında olacak.
FİLMİN KONUSU NEDİR?
Sevdiği kıza kavuşabilmek için arkadaşlarıyla birlikte imkansız olarak görülen bir görevi gerçekleştirmeye çalışan Temel'in hikayesini konu ediyor. Temel’in en büyük hayali, sevdiği kızla evlenebilmektir. Ancak ortada büyük bir engel vardır. Sevdiği kızın babası Papa’nın Türkiye’ye geldiğini öğrenir ve Temel’e ancak onu müslüman yapması karşılığında kızıyla evlenmesine izin verir. Ne olursa olsun sevgilisiyle evlenmeye kararlı olan Temel, bu imkansız görevi yerine getirmek için eğlenceli bir maceraya atılır.
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
14:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası (Yerli Sinema)
00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
02:45 Mucize Doktor
05:00 Son Yaz
06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
MASTERCHEF TÜRKİYE
MasterChef Türkiye, bu akşam yeni bölümüyle TV 8'de ekranlara gelecek.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Gazete Magazin Yaz
12:00 MasterChef Türkiye
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
02:30 Cevap Ver Türkiye
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi