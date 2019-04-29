İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 22 yıldır Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, bu sene de çağdaş müziğin yıldız isimlerinden yeni keşiflere şehrin dört bir yanını sarmaya hazırlanıyor.

50’nin üzerinde konserde 300’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayacak 26. İstanbul Caz Festivali’nin programına sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor.

Bu sene 29 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 26. İstanbul Caz Festivali parklara, sokaklara ve hatta denize yayılarak 27 farklı mekânı caz, dünya müziği ve alternatif müzikle dolduruyor. Daha önce açıklanan müzisyen ve topluluklara eklenen yeni sürpriz isimlerle İstanbul Caz Festivali, bu yaz da çağdaş müziğe dair keşiflerle dolu bir festival deneyiminin habercisi.

İngiltere’nin en güçlü seslerinden, Grammy ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Joss Stone, 26. İstanbul Caz Festivali’ne konuk oluyor.

Dünya müziğinin en özgür ruhlu sanatçılarından biri kabul edilen Joss Stone, 11 Temmuz Perşembe akşamı, Volkswagen Arena’da düzenlenecek festival konserinde, tutkulu vokali ve enerjik sahne performansıyla yeniden İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

En son 2016 yılında Total World Tour turnesi kapsamında İstanbul’a gelen Stone, üç yıl aradan sonra bir kez daha festivalin konuğu olacak.

Müzikseverler, 26. İstanbul Caz Festivali kapsamında, Joss Stone’un yanı sıra The Ringo Jets, Melis Danişmend, Gülin, Lalalar, TSU!, Nusaibin, Ekin Fil, Töz, Cüneyt Sepetçi ve daha birçok sanatçı ve müzisyeni dinleme fırsatını yakalayacak.