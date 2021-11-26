SON DAKİKA: 26 Kasım Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Gelinim Mutfakta'da 26 Kasım Cuma günü sonuçları merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta takipçilerinin merakla araştırdığı 26 Kasım Gelinim Mutfakta sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 26 Kasım Cuma günü ekrana gelen haftanın finali bölümünde en düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta'da 26 Kasım Cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan isim Niyase oldu. Bu hafta boyunca en yüksek puanı toplayıp 5 bileziği kazanan isim 87 puanla Niyase oldu.