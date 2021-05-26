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26 Mayıs market çalışma saatleri: Marketler açıldı mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kademeli normalleşme kararlarıyla birlikte değişen market mesai saatleri araştırılıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasakları marketlerin de çalışma saatlerini değiştirdi. 26 Mayıs marketler açıldı mı? sorusunun cevabı merak konusu oldu. 26 Mayıs Çarşamba günü zincir marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK kaçta kapanıyor?

26 Mayıs market çalışma saatleri: Marketler açıldı mı? Zincir marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan tam kapanma döneminin sona ermesiyle birlikte ülke genelinde kademeli normalleşme dönemine geçildi. Vaka sayılarını kontrol altında tutabilmek adına uygulanan tedbirler market çalışma saatlerini yine değiştirdi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 26 Mayıs marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yeni market saatleri (BİM, A101, ŞOK, MİGROS)

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar kademeli normalleşme tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Kademeli normalleşme genelgesinde market çalışma saatleriyle ilgili net bir ifade bulunmuyor ancak hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasaklarının 21.00'de başlaması nedeniyle marketlerin 09.00-20.00 saatleri arasında açık olması bekleniyor.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

MARKET KAMPANYALARINA DİKKAT!

Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli iş yerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılması gerekiyor.

MARKETLERDE ALKOL SATIŞI YASAK MI, SERBEST Mİ?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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