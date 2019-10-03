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Haberlerİş-Yaşam

26 meslekte daha belge zorunluluğu

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan tebliğiyle "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan 26 mesleğe daha "yeterlilik belgesi" zorunluluğu getirildi

meslek belge zorunluluğu

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Geçen yıl ve bir önceki yıldan itibaren bitim işlemleri operatörü, elektrik pano montajcısı, inşaat işçisi, NC/CNC tezgah işçisi, orman üretim işçisi, plastik enjeksiyon üretim elemanı ve tornacının da aralarında olduğu 36 meslekle ilgili belge zorunluluğu getiren Bakanlık, yeni 26 meslekle birlikte belge zorunluluğu bulunan meslek sayısını 143'e yükseltti.

Tebliğ ile aralarında deri işlenti operatörü, haddeci, liman forklift operatörü, otomotiv kontrol, test ve ayar işçisi, taşlama tezgah işçisi ve yüksek gerilim kablo aksesuarları montajcısının da olduğu mesleklerde belgesiz işçi çalıştıran iş yerlerinde, işveren veya işveren vekiline kişi başı 776 lira ceza kesilecek.

Mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirilen meslekler şunlar:

"Ağır vasıta tecrübe sürücüsü (seviye 3),armürlü dokuma kumaş desen hazırlama elemanı (seviye 3),armürlü dokuma kumaş desinatörü (seviye 3),ayakçı (deri/kürk hazır giyim) (seviye 3),deri işlenti operatörü (seviye 4),haddeci (seviye 3),haddeci (seviye 4),iplik operatörü (seviye 3),işaretçi (seviye 3),jakarlı dokuma kumaş desen hazırlama elemanı (seviye 4),jakarlı dokuma kumaş desinatörü (seviye 4),kartonpiyer uygulayıcısı (seviye 3) kesimci (deri/kürk hazır giyim) (seviye 4),kesimci (saraciye) (seviye 4),liman forklift operatörü (seviye 3),liman saha istif makineleri operatörü (CRS VE ECS) (seviye 4),model makineci (deri/kürk hazır giyim) (seviye 3),otomasyon sistemleri programcısı (seviye 3),otomotiv kontrol, test ve ayar işçisi (seviye 4),tarihi eser koruma ve restorasyon elemanı (seviye 5),tarihi eser koruma ve restorasyon elemanı (seviye 3),taşlama tezgah işçisi (seviye 3),taşlama tezgah işçisi (seviye 4),yüksek gerilim kablo aksesuarları montajcısı (seviye 3),yüksek gerilim teçhizatı test elemanı (seviye 4),yüksek gerilim teçhizatı test elemanı (seviye 3)."

 

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