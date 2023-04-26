26 Nisan reyting sonuçları geçtiğimiz Salı günü ekrana gelen yapımların ardından şekillendi. Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş gibi rakiplerini prime time'da reyting yarışında rakiplerini zorladı. Üçüncü bölümüyle ekrana gelen Aile, diğer dizileri reyting sıralamasında geride bıraktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

Hemen belirtelim ki 26 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.