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        Haberler Bilgi Ekonomi 26 Şubat 2025 Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi yayınlandı: Hangi firmalarda usulsüzlük tespit edildi?

        26 Şubat taklit tağşiş listesi yayınlandı: Hangi firmalarda usulsüzlük tespit edildi?

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 Şubat günü taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yapılan denetimler sonucunda birçok markada daha usulsüzlükler tespit edildi. İşte, 26 Şubat taklit ve tağşiş listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:11
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        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini yayınlamaya devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda birçok markada çeşitli usulsüzlükler belirlendi ve her biri tespit edilerek kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 26 Şubat taklit ve tağşiş listesi...

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        26 ŞUBAT 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

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