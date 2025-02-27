Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini yayınlamaya devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda birçok markada çeşitli usulsüzlükler belirlendi ve her biri tespit edilerek kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 26 Şubat taklit ve tağşiş listesi...