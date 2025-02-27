26 Şubat taklit tağşiş listesi yayınlandı: Hangi firmalarda usulsüzlük tespit edildi?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 Şubat günü taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Yapılan denetimler sonucunda birçok markada daha usulsüzlükler tespit edildi. İşte, 26 Şubat taklit ve tağşiş listesi...
Giriş: 27.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:11
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş listesini yayınlamaya devam ediyor. Yapılan denetimler sonucunda birçok markada çeşitli usulsüzlükler belirlendi ve her biri tespit edilerek kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, 26 Şubat taklit ve tağşiş listesi...
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26 ŞUBAT 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ
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