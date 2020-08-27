27 Ağustos 2020 Mars saat kaçta?

‘Mars Şakası’ olarak bilinen bu olay ilk olarak 2003’te ortaya çıktı. Pek çok uzay meraklısı teleskoplarıyla bu olayı gözlemleyebildi.

İşte o iddia:

“Amerikan uzay araştırmaları merkezinden yapılan açıklamaya göre: Mars çıplak gözle dolunay kadar büyük görünecek. 27 Ağustos’ta Mars dünyaya 34, 65 milyon mil yaklaştığında en büyük göründüğü gün olacak. Mars’ın dünyaya bu kadar yakın geçeceği bir sonraki tarih 2287 yılı. Uzmanlar ‘Bugün hayatta olan hiçbir kimse bu olayı tekrar göremeyecek.’ olmasını hatırlattı.”

Ağustos Ayı Günlere Göre Gök Olayları



01 Ağustos : Alfa Capricornid Meteor Yağmuru (saatte yaklaşık 15 adet)

06 Ağustos : Güney Iota Aquarid Meteor Yağmuru (saatte yaklaşık 12 adet)

12 Ağustos : Perseids Meteor Yağmuru (saatte yaklaşık 100 adet) 13 Ağustos : Venüs en büyük batı uzanımında (46 derece)

25 Ağustos : Kuzey Iota Aquarid Meteor Yağmuru (saatte yaklaşık 12 adet)

MARS: Ay boyunca Balık takımyıldızı doğrultusunda bulunacak olan gezegenin parlaklığı -1.1 kadirden -1.8 kadire kadar artış gösterecektir. Ağustos ayı boyunca gece yarısından gün doğumuna kadar gözlenebilecektir.

27 AĞUSTOS 2003'TE NE OLMUŞTU?

27 Ağustos 2003 günü, saat 9:51:13’de (UT) Mars son 60.000 yıl boyunca Dünya’ya en yaklaştığı konuma geldi. Bu konumunda Dünya ile arasındaki uzaklık 55.758.006 km. (0,372719 AU) idi. Bu olay Mars’ın karşı konumundan bir gün, günberisinden yaklaşık üç gün farkla meydana geldiğinden Mars Dünya’dan kolaylıkla izlenebildi.

Yapılan hesaplamalara göre, Mars’ın Dünya’ya bu denli yaklaşmasının söz konusu olduğu son tarih M.Ö. 57.617 yılıdır, bir sonraki tarih ise 2287 yılıdır. 24 Ağustos 2208’deki yakınlaşmada ise iki gezegen arasındaki uzaklığın yalnızca 0.372254 AU olacağı hesaplanmıştır.