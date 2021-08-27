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27 Ağustos Bursa Cuma namazı: Bursa Cuma namazı saat kaçta? İşte Bursa Cuma saati 27 Ağustos

27 Ağustos Cuma günü Bursa'da Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Bursa Cuma namazı kaçta? sorusunun cevabını araştırıyor. Cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak camilerde cuma namazı kılabilecek. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 27 Ağustos 2021 Bursa Cuma namazı saati

27 Ağustos Bursa Cuma namazı: Bursa Cuma namazı saat kaçta? İşte Bursa Cuma saati 27 Ağustos

27 Ağustos 2021 Bursa Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı haftalık ezan ve namaz vakitleri tablosunda yer alıyor. Bursalılar bugün okunacak öğle ezanıyla camilerde cuma namazını kılacak. 27 Ağustos Bursa Cuma namazı saati haberimizde.

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 27 AĞUSTOS 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimine göre, Bursa'da bugün saat 13:10'da okunacak öğle ezanıyla birlikte Cuma namazı kılınacak. Bursa'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ise şöyle:

27 Ağustos Bursa Cuma namazı saati: 13:10

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
27 Ağustos 2021 Cuma 04:49 06:19 13:10 16:53 19:51 21:16
28 Ağustos 2021 Cumartesi 04:50 06:20 13:10 16:52 19:50 21:14
29 Ağustos 2021 Pazar 04:52 06:21 13:10 16:51 19:48 21:12
30 Ağustos 2021 Pazartesi 04:53 06:22 13:09 16:50 19:47 21:10
31 Ağustos 2021 Salı 04:54 06:23 13:09 16:49 19:45 21:08
01 Eylül 2021 Çarşamba 04:55 06:24 13:09 16:49 19:44 21:06
02 Eylül 2021 Perşembe 04:57 06:25 13:09 16:48 19:42 21:05

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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