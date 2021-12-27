Son açıklanan veriler ise tedirginliği artırdı. Dünyada Omicron alarmı sürerken gözler Türkiye'deki vaka sayısına çevrildi. Geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan güncel verilere göre Türkiye korona vaka sayısı 20 binin üzerinde kaydedildi. İşte güncel korona vaka ve vefat sayısı verileri...

27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR...

27 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

26 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 173 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 138 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 26 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 20 bin 138 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 173 oldu. Bir günde toplam 351 bin 965 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 21 bin 214 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,82 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,51 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 128 milyon 654 bin 886’e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantının ülkemizde de yayılmaya başladığı bilgisini dün kamuoyuyla paylaştık. Tedbirlere özenle uymak ve önemi artan hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak gerektiği uyarımızı bir kez daha tekrarlıyoruz. Şartları lehimize çevirmek konusunda hepimiz tecrübe sahibiyiz” dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 26, 2021

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