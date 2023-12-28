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        Haberler Gündem 27 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        27 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımının ne zaman yapılacağı, Resmi Gazete'nin yayımlanmasının ardından vatandaşların gündeminde yer aldı. Konuyla ilgili araştırılan: "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:35
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda 27 bin personel istihdam edilecek. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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        27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihleri netlik kazanmadı. Tarihler açıklandığı zaman haberimizin içeriği güncellenecektir.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL KADRO DAĞILIMI

        • Diyetisyen - 1
        • Ebe - 9
        • Hemşire - 2
        • Sağlık Memuru - 25
        • Sağlık Teknikeri - 1
        • Tabip - 3 bin 498
        • Uzman Tabip - 23 bin 464
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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