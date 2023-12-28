27 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

27 bin sözleşmeli personel alınacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yeni yılda 27 bin personel istihdam edilecek. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

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27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.