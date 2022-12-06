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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

27 bin sözleşmeli sağlık personel ataması ne zaman yapılacak?

Atama bekleyen sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren karar Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olacağı bilgisi alındı. İşte 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin atama yapılacağı tarih ve branş dağılımları...

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  • 27 bin sözleşmeli sağlık personel ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak?

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Yayımlanan kararın ardından, 27 bin sözleşmeli sağlık personel atamasının ne zaman yapılacağı ve branş dağılımının nasıl olacağına ilişkin araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, "27 bin sözleşmeli sağlık personel ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • 27 bin sözleşmeli sağlık personel ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak?

    27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

    1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip ataması yapılacak. 

     
  • 27 bin sözleşmeli sağlık personel ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak?

    27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

    Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

     
  • 27 bin sözleşmeli sağlık personel ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak?

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