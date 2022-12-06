Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Yayımlanan kararın ardından, 27 bin sözleşmeli sağlık personel atamasının ne zaman yapılacağı ve branş dağılımının nasıl olacağına ilişkin araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, "27 bin sözleşmeli sağlık personel ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı nasıl olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...