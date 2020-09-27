Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 27 Eylül corona virüs tablosu merak ediliyor.

26 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 71 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 929'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 929’e yükseldi. Bugün toplam 102 bin 009 test yapılırken, bin 511 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 312 bin 966 oldu. Bugün iyileşen bin 232 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 274 bin 514'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 615 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı

ANKARA (AA) - Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 32 milyon 792 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 993 bin 971 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 32 milyon 792 bin 505'e çıkarken, virüs saptanan 24 milyon 190 bin 598 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 607 bin 936 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 244 bin 184 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 208 bin 440 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 908 bin 748),Brezilya (4 milyon 692 bin 579),Rusya (1 milyon 143 bin 571),Kolombiya (798 bin 317),Peru (794 bin 584),İspanya (735 bin 198),Meksika (720 bin 858),Arjantin (691 bin 235),Güney Afrika (668 bin 529),Fransa (513 bin 34),Şili (453 bin 868),İran (439 bin 882),İngiltere (423 bin 236),Bangladeş (356 bin 767),Irak (341 bin 699),Suudi Arabistan (332 bin 329),Türkiye (311 bin 455),Pakistan (309 bin 581),İtalya (306 bin 235) ve Filipinler (301 bin 256)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (140 bin 709),Hindistan (93 bin 440),Meksika (75 bin 844),İngiltere (41 bin 936),İtalya (35 bin 801),Peru (32 bin 37),Fransa (31 bin 661),İspanya (31 bin 232),İran (25 bin 222),Kolombiya (25 bin 103),Rusya (20 bin 225),Güney Afrika (16 bin 312),Arjantin (15 bin 208),Şili (12 bin 527),Ekvador (11 bin 236) ve Endonezya (10 bin 308)."