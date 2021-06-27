Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

27 Haziran 2021 İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? YKS günü toplu taşıma(otobüs, vapur, metro) bedava mı?

İstanbul'da yaşayan YKS adayları ve aileleri 27 Haziran Pazar günü toplu taşıma ücretsiz mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da sınava girecek olan YKS adayları sınav günü toplu taşımayı ücretsiz kullanmışlardı. 2021 YKS günü ulaşım ücretsiz mi? YKS günü otobüsler, metrolar, metrobüsler, İETT bedava mı 2021?

27 Haziran 2021 İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi? YKS günü toplu taşıma(otobüs, vapur, metro) bedava mı?

Geçtiğimiz yıl İBB'nin YKS öğrencileri ve YKS sınav görevlileri için İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olacağını duyurması bu yıl da "YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. İşte İBB YKS açıklaması

YKS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçlarımız hafta sonu #YKS2021'e girecek öğrenciler ve sınav görevlileri için ücretsiz olacak.

Sevgili öğrenciler; YKS'de hepinize başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu uygulama sadece YKS öğrencileri için geçerli olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Genç futbolcu boğularak öldü - Haberler
GÜNDEMGenç futbolcu boğularak öldü
Kurbanlık koç, koyun ve dana fiyatları 2021! Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kurbanlık fiyatları ne kadar olur?
GÜNDEM2021 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?
KORKUNÇ KAZA! Son dakika: 3 kadının feci sonu! - Haberler
GÜNDEMKorkunç kaza: 3 kadının feci sonu!
YAĞMUR VAR! Meteoroloji'den son dakika 3 bölge için sağanak yağış uyarısı - Hava durumu
GÜNDEM3 bölge için sağanak yağış uyarısı
İl il risk haritası 27 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
SON DAKİKA HABERİ... 'Dur'madı, polise ateş açtı!
GÜNDEM'Dur'madı, polise ateş açtı!
FACİADAN DÖNÜLDÜ! Son dakika... Sarıyer'de önceden boşaltılan 11 katlı bina çöktü
GÜNDEMSarıyer'de 11 katlı bina çöktü
Google'dan Krzysztof Kieślowski'nin 80. doğum gününe özel doodle! Krzysztof Kieślowski kimdir?
GÜNDEMKrzysztof Kieślowski doodle oldu
SON DAKİKA HABERİ... Bir maganda dehşeti daha! Basketbol oynayan çocuk başından vuruldu
GÜNDEMBir maganda dehşeti daha!
Pazar günü marketler saat kaça kadar açık? Pazar günü marketler açık mı?
GÜNDEMPazar günü marketler açık mı?