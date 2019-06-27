Merkel yine titredi!

27 Haziran Hadi ipucu 12.30: Büyük Selçuklu Devleti hükümdarını hangi oyuncu canlandıracak? Hadi ipu

Hadi ipucu 27 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Büyük Selçuklu Devleti hükümdarını hangi oyuncu canlandıracak? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 27 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 26 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 27 HAZİRAN CEVABI: ÇAĞATAY ULUSOY

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 2010 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılmış ve birinci olan Çağatay Ulusoy, aynı zamanda Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.

Kariyerine ilk olarak 2011 yılında Adını Feriha Koydum dizisi ile adım atan Çağatay Ulusoy, şimdilerde Netflix’de yayınlanan Hakan: Muhafız dizisinde Hakan karakterine hayat vermektedir. Çağatay Ulusoy, 1.90 metre boyunda, 81 kilo ve Terazi burcudur.