27. İstanbul Caz Festivali kapsamında

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen festival kapsamında, Feriye'de kısıtlı seyirci ve sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan etkinlikte ilk olarak Deniz Yurtdaş, Parham A.G ve Kerem Çınar'dan oluşan "Make Mama Proud" topluluğu sahne aldı.

Elektrik gitarda Deniz Yurtdaş'ın, davulda Parham A.G ve vokalde Kerem Çınar'ın yer aldığı grup, garage, stoner, desert rock ve bluesdan ilham aldığı müziklerinden parçalar yorumladı.

Sahnede daha sonra "Baba Zula", sevilen eserlerini cazseverlerin beğenisine sundu.

Kaşıklar, vurmalı çalgılar, makineler ve oyuncaklarda Levent Akman, elektrikli saz, diğer telli çalgılar, vokaller, osilatörler ve thereminde Murat Ertel, darbuka ve perküsyonda Ümit Adakale, elektrik ud ve vokalde Periklis Tsoukalas yer aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde grup, aralarında "Küçük Kurbağa", "Kızıl Gözlüm", "Abdülcanbaz", "Salıncaksın" ve "Haller Yollar" adlı şarkılarının da olduğu özel bir repertuvarı yorumladı.

Yaklaşık 3 saat süren etkinlikte, iki grup üyeleri de konsere gelenlere teşekkür etti.