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Haberler Gündem 3. Sayfa 27 kaçak göçmen yakalandı, 19 kaçak göçmen kurtarıldı
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Bodrum açıklarında 27 kaçak gömen yakalandı, 19 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen ise, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

27 kaçak göçmen yakalandı, 19 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı, 16 Haziran saat 06.30 sıralarında Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli lastik bottaki 27 kaçak göçmeni yakaladı.

Öte yandan, ekipler 18 Haziran'da ise saat 04.50'de Bodrum açıklarında lastik bottaki kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkarılan toplam 46 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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