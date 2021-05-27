27 Mayıs koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

27 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

27 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

26 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, vefat sayısı 46 bin 787 oldu.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 26 Mayıs saat 23.30 itibarıyla 28 milyon 398 bin 414'e oldu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 255 bin 486, ikinci doz aşı sayısı 12 milyon 142 bin 928 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletimizin her kesiminin, her bir ferdinin yanında olduğumuzu gösterdik." dedi.

Daha sonra, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılarak konuşma yapan Erdoğan, "Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

1 HAZİRAN'DA 50 YAŞ ÜSTÜ İÇİN AŞILAMA BAŞLAYACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır." bilgisini paylaştı.

Etkinliği ve başarısı ispat edilen Sputnik V aşısının da temini için çalıştıklarını dile getiren Koca, "50 milyon doz Sputnik aşısının da anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz. Bu anlaşmaya verdikleri destekler için de Rus makamlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Böylece nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına almış olduk." dedi.

Koca, tüm dünyada aşı tedarikiyle ilgili büyük zorluklar yaşanırken Türkiye'nin menfaatlerini ve vatandaşların sağlığını önceleyerek önemli miktarda aşıyı temin ettiklerini vurgulayarak, "Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili yeni planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden ülkemizin kurtulacağı açıkça görünür hale gelmiştir." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme sonrasında BioNTech aşıları da Sinovac gibi aile sağlığı merkezlerinde yapılabilecek.

Şu ana kadar bakanlık tarafından belirlenen hastanelerde uygulanabilen BioNTech aşıları, saklama koşularındaki değişiklikle tüm devlet ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerde de uygulanabilecek.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir köyde, Adıyaman'da 4 evde Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Tekirdağ'da 26, Malatya'da 32 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri, Mersin'in Erdemli ilçesinde ise 6 kişiye kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.