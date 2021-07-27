Koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Koronavirüs vaka sayısı 17 bine dayandı. Vatandaşların maske, mesafe, temizlik ve aşı konusunda duyarlı olması bekleniyor. Aşılama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. En güncel verilere göre ise aşı sayısı 39 milyon 482 bin 796'sı birinci doz, 22 milyon 840 bin 591'i ikinci doz, 3 milyon 819 bin 417'si üçüncü doz olmak üzere 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi. İşte son dakika corona vaka sayısı...

27 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

27 Temmuz koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

26 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 211 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,61, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 36,80 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 547 bin 997 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 482 bin 796'sı birinci doz, 22 milyon 840 bin 591'i ikinci doz, 3 milyon 819 bin 417'si üçüncü doz olmak üzere 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 23 milyon kişinin henüz Kovid-19 aşısını yaptırmadığını belirten Koca, "Aşıdan istediğimiz sonucu almak için süreci hızla tamamlamalıyız." görüşünü paylaştı.

Aşı olunmadan Kovid-19 salgınının önlenemeyeceğine de dikkati çeken Koca, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Kovid-19'la mücadele kurallarına uyulmadığı ve aşı olunmadığında salgını durdurmanın uzun sürebileceğine işaret eden Koca, "Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun." ifadelerine yer verdi.

Aşı haritasında maviye geçen Amasya'nın artık düşük riskli iller arasında yer aldığını da belirten Koca, "En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun." dedi.

Türk boksör Dilara Yücel, Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından Arnavutluk'ta düzenlenen "Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı" mücadelesinde, kadınlar orta sıklet kategorisindeki müsabaka öncesinde Gürcistanlı rakibi Nana Chakhvashvili'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kemerin sahibi oldu.