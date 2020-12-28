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HaberlerYaşam28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçele
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28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

İstanbullular 28 Aralık Pazartesi suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) resmi internet sitesinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin listesini paylaştı. Suları kesilen vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte 28 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçele

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 28 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

28 ARALIK PAZARTESİ İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.12.2020 09:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.12.2020 09:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Barış Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.12.2020 09:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Eğitim Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.12.2020 03:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Feneri Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.12.2020 09:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:28.12.2020 09:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.12.2020 09:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.12.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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