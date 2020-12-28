Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.147.578'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 19.878 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

28 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklanıyor...

27 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak." dedi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 172 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu, 21 bin 196 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230a yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 675 artarak 339 bin 938'e ulaştı. Ülkede koronavirüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 224 bin 863 artarak 19 milyon 436 bin 907'ye çıktı.

Japonya'da koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuna karşı, ülkede ikameti bulunmayan tüm ülke ve bölgeden gelecek yolcuları bu gece yarısından başlamak kaydıyla gelecek ay sonuna kadar ülkeye kabul etmeyeceği açıklandı.

İsrail, yeni koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında pazar akşamından itibaren iki haftalık karantinaya girdi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yapılacağı merkezlerden ilki açıldı. Merkezde Almanca, İngilizce ve Türkçe olarak 'aşılama yeri' yazısı yazdığı görülüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 22 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Pekin'deki vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde "acil durum"a geçildiği ve virüsün görüldüğü yerleşim yerleri ve köylere giriş-çıkışların kapatılacağı açıklandı