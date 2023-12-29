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Dün akşam Arka Sokaklar, Aldatmak, Sakla Beni gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Birçok dizinin yanında bazı kanallarda yerli veya yabancı sinema filmlerine de yer verildi. Televizyon izleyicileri şimdi hangi film veya dizi yapımının reytinglerde birinci olduğunu merak ediyor. Peki, 28 Aralık Perşembe günü reytinglerde kim birinci oldu? İşte, detaylar...