28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte alkol üretimine yönelik "Çengel-8" operasyonunun düzenlendiğini ifade etti. Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik tüm güvenlik birimlerimiz etkin operasyonlar gerçekleştirmekte ve bu operasyonlar aralıksız devam etmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu; bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi.