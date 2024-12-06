Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi! | Son dakika haberleri

        28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da sahte alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-8" operasyonlarında; 28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 08:02 Güncelleme: 06.12.2024 - 08:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        28 bin 400 litre sahte alkol ele geçirildi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahte alkol üretimine yönelik "Çengel-8" operasyonunun düzenlendiğini ifade etti. Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

        "Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için alkol kaçakçılığı ve sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik tüm güvenlik birimlerimiz etkin operasyonlar gerçekleştirmekte ve bu operasyonlar aralıksız devam etmektedir.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu; bir deponun sahte/kaçak alkol imalathanesi olarak kullanıldığı ve üretilen sahte alkollerin İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Muğla'ya satıldığının tespit edilmesi üzerine 6 ayrı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 15 Milyon TL değerinde, 28 bin 400 litre sahte alkol ve 15 bin 150 adet sahte bandrol ele geçirildi. Sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

        Operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sahte içki
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        Ege için kuvvetli sağanak uyarısı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        BIST 50'de açığa satış yasağı kaldırıldı
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Aynı sofrada 3 kişiyi öldürdü
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        Hafta tatili ücreti ne kadar?
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        "Defalarca kez kasamı boşalttı"
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Mourinho'dan derbi kararı!
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Kolonlardan ses gelince binayı tahliye ettiler
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        Suriye Ordusu, köprüyü vurdu
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        İstanbul emniyet müdürü Selami Yıldız bugün göreve başlıyor
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        BDDK'dan telefonlar için kredi ve taksit sayısında değişiklik
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        "İspatlarsa görevi bırakırım"
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Güney Kıbrıs'a Demir Kubbe teslimatı iddiası
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Kaan Şakul, HT Spor'da tek tek açıkladı!