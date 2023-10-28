28 Ekim bugün hastaneler açık mı? 29 Ekim hastaneler ve eczaneler kapalı mı olacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar sürerken, yarın hastaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşlar izinli olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam etmektedir. Bu kapsamda 28 - 29 Ekim tarihlerinde hastane ve eczanelerin çalışma durumu birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 28 - 29 Ekim hastane ve eczanelerin çalışma saatleri...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılında yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bu özel gün öncesinde, 28 Ekim yani yarın hastaneler açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı aranıyor. Peki, "28 Ekim bugün hastaneler açık mı? 29 Ekim hastaneler kapalı mı olacak, eczaneler çalışacak mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
28 EKİM HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?
28 Ekim bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Hafta sonunda kapalı olan poliklinikler 28 Ekim tarihinde de kapalı olacak. Hastanelerin acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.
29 EKİM'DE HASTANELER HİZMET VERECEK Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk geliyor. Pazar günü hastanelerin acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.
28 EKİM YARIN ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’da eczaneler Cumartesi günü öğlen saat 13.00’a kadar hizmet verecek. Saat 13.00’dan sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
29 Ekim Pazar günü ise eczaneler tüm gün kapalı olurken nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
Hastanelerin acil servisleri 28-29 Ekim günlerinde açık olacak.