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        Haberler Bilgi Yaşam 28 Ekim okullar tatil mi, ders var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        28 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, hangi gün?

        Cumhuriyet Bayramı bu sene hafta içine denk geliyor. Resmi tatil günleri kapsamında bazı kurum ve kuruluşlar tatil oluyor. 29 Ekim tarihinde MEB'e bağlı her okulun öğrencisi ve çalışanı resmi izinli sayılacak. 29 Ekim tarihinde okullarda ders işlenmeyecek. Peki 28 Ekim okullar tatil mi, ders var mı? 29 Ekim resmi tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 17:19 Güncelleme: 08.10.2024 - 17:21
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        28 Ekim yarım gün mü? sorusunun yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir zaman kala binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Her yıl tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Bayram olduğu için resmi tatildir. Peki 28 Ekim okullar tatil mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor?

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        28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

        Buna göre; 28 Ekim Cuma günü yarım gündür. Bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün yarım gün çalışacak. 29 Ekim ise resmi tatildir.

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        28 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

        28 Ekim 2024, Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanması dolayısıyla yarım gün resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Her yıl olduğu gibi, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, yarım gün tatil olarak uygulanır. Bu tarihte okullar ve kamu kurumları öğleden sonra tatil edilir, bu nedenle sabah saatlerinde eğitim ve mesai devam eder. Öğle saatlerinden itibaren ise resmi tatil başlar.

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        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

        29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatildir.

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