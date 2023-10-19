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        Haberler Gündem 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi, mesai ücreti var mı?

        28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 Ekim tatil mi, mesai var mı?

        Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü kutlayacağımız 29 Ekim'e çok kısa bir süre kala vatandaşlar; 28 Ekim ile ilgili araştırmalara da başlamış durumda. Konuya ilişkin en çok 28 Ekim günü resmi tatil mi, yarım gün mü ve mesai alınacak mı aramaları yapılıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 19.10.2023 - 13:47
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        Türkiye, bir Cumhuriyet Bayramı için daha geri sayıma başlamış durumda. Tüm yurtta 29 Ekim günü büyük bir mutlulukla kutlanacak söz konusu bayram öncesi vatandaşlar; 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil olarak değerlendiriliyor mu aramaları yapıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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        28 EKİM YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

        28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve yarım gün resmi tatildir.

        Söz konusu günde çalışacak vatandaşlar, mesai alma hakkına sahiptir.

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        29 EKİM TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün resmi tatildir.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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