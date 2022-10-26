28 Ekim tarihinde banka, hastane, postane işi olanlar veya okula gidecek öğrenciler resmi tatiller takvimine göre 28 Ekim'in tatil sayılıp sayılmadığını araştırıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, okullar, eczaneler, hastaneler, bankalar açık mı? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...