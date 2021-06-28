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28 Haziran İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler? İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Haftanın ilk gününde "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Havaların hızla ısınması özellikle büyük şehirlerde su kesintisi problemlerinin artmasına neden oldu. 28 Haziran İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İşte 28 Haziran İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

28 Haziran İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler neler? İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi ve eğitimin online olarak evlerden sürdürülmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 28 Haziran 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 28 Haziran 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

28 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Dizdariye Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.06.2021 06:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Barış Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.06.2021 09:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Derviş Ali Mah,Atikali Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:28.06.2021 08:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 28.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 28 HAZİRAN

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