        Haberler Bilgi Gündem 28 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? 28 Nisan İstanbul-Ankara-İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

        28 NİSAN AKARYAKIT FİYATLARI: Benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne? 28 Nisan İstanbul-Ankara-İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

        Son dönemde gündemi meşgul eden savaş geriliminin yerini görece daha sakin bir sürece bırakmasıyla birlikte, Orta Doğu'daki belirsiz gelişmeler akaryakıt fiyatlarında dalgalı hareketlere neden olmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla zamlanan akaryakıt fiyatları, milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. İşte 28 Nisan İstanbul-Ankara-İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 28 Nisan 2026 - 13:27 Güncelleme:
        Son dönemde gündemi meşgul eden savaş geriliminin görece sakinleşmesiyle birlikte, Orta Doğu’daki belirsiz gelişmeler akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyrin sürmesine yol açıyor. Bugün itibarıyla yapılan zamlar ise milyonlarca araç sahibi tarafından yakından izleniyor. İşte 28 Nisan İstanbul-Ankara-İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

        BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ!

        28 Nisan Salı gününden itibaren motorin fiyatlarına 2 lira 30 kuruş, benzine ise 98 kuruş zam yapıldı.

        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul Avrupa Yakası:

        Benzin: 63,74 TL

        Motorin: 71,64 TL

        LPG: 34,99 TL

        İstanbul Anadolu Yakası:

        Benzin: 63,60 TL

        Motorin: 71,50 TL

        LPG: 34,39 TL

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64,71 TL

        Motorin: 72,76 TL

        LPG: 34,87 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin: 64,99 TL

        Motorin: 73,03 TL

        LPG: 34,79 TL

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
