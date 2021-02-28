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28 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç?

Vatandaşlar bugünkü korona vaka sayısını merak ediyor. Koronavirüs vaka sayılarında beklenen düşüşün bir türlü gerçekleşmemesi nedeniyle normalleşme süreci ne zaman başlayacak merak ediliyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi yaşamını yitirdi. Peki 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel koronavirüs tablosu...

28 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç?

28 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; buna göre, son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 621 oldu. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

28 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

28 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

27 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 65 bin 377'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164, vefat sayısı 28 bin 503, ağır hasta sayısı 1187 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

YERİNDE KARAR UYGULAMASI

Bakan Selçuk, çekimleri İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan ve CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son 7 günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak ve düşükten çok yükseğe kadar 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak ve buna göre o şehrin valisi ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayan 329 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kovid-19 salgını sürecinde Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında kente 2,1 milyar lira destekte bulunulduğunu bildirdi.

İzmir Valiliği, kent genelindeki mevcut yüz yüze eğitim uygulamaları dışında neler yapılacağının Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınacak kararların ardından netleşeceğini açıkladı.

Ankara Valiliği, eğitim öğretimde yeni uygulamaya 2 Mart'ta geçileceğini duyurdu.

Bursa Valiliği, okullarla ilgili yeni uygulamaya 2 Mart Salı günü itibarıyla başlanabileceğini belirtti.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin 2 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacağı bildirildi.

Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Ordu valilikleri, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda eğitim ve öğretime yönelik düzenlemelerin 4 ayrı risk seviyesine göre belirleneceğini, bu nedenle 1 Mart'ta mevcut uygulamaya devam edileceğini ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulamaya 2 Mart itibarıyla başlanabileceğini bildirdi.

Muş, Bitlis ve Hakkari valilikleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime 2 Mart Salı günü başlanabileceğini duyurdu.

Kırıkkale, Erzincan, Bolu, Düzce ve Marmaris'te sinema salonlarına ilişkin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde alınan kapatma kararının, 1 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Adana'da 12 yolcu kapasiteli minibüste bulunan 18 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Kayseri'de Kovid-19 karantina kuralını ihlal eden 2 gurbetçi yurda yerleştirildi.

Karaman'da merkeze bağlı bir köy ile Ordu'da bir mahalle, Sakarya'da 3 ev ile bir bina, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kütahya'da evde düğün yapan 24 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza verildi.

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