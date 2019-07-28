Hadi ipucu 28 Temmuz sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; 2002 FIFA Dünya Kupası nerede düzenlenmiştir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 28 Temmuz sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 28 TEMMUZ

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı

HADİ İPUCU SORUSU 28 TEMMUZ CEVABI: GÜNEY KORE VE JAPONYA

FIFA 2002 Dünya Kupası Finalleri, ilk kez Amerika ve Avrupa kıtalarının dışında Asya'da yapıldı. Güney Kore ile Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na Türkiye, 48 yıl aradan sonra ikinci kez katılma başarısı gösterirken, aldığı dünya üçüncülüğüyle de tarihi bir başarıya imza attı.