AA

Antalya Devlet Opera ve Balesinden (DOB) yapılan açıklamaya göre, 4-23 Eylül'de gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğeniyle takip ettiği festivalde, opera aryalarından napolitenlere, senfonik halk türkülerinden sevilen şarkılara uzanan geniş bir repertuvarla "3 Soprano-3 Tenor" konseri yer alacak.

Orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde, Antalya DOB orkestrası eşliğinde sopranolar Çiğdem Önal, Esin Talınlı, Funda Saltaş Ateşoğlu ile tenorlar Ayhan Uştuk, Aykut Çınar ve Şenol Talınlı sahnede olacak.

Konser, 15 Eylül saat 21.00'de Aspendos Antik Tiyatro'da verilecek.

28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 18 Eylül saat 21.00'de ise Antalya DOB tarafından bir süre önce dünya prömiyeri gerçekleştirilen, festivalin tek bale eseri "Pandemic" ile küresel salgın sanatla anlatılacak.