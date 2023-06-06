28 yılda çöplüğü ormana dönüştürdü

Erginoğlu, "Gençlerin en azından bir ağaç dikmelerini tavsiye ediyorum. Mardin ağaçlık alanları kısıtlı olduğundan beraberinde kuraklık da yaşanıyor. Ancak herkes bir ağaç dikse her yer ormanlık alana dönüşür ve ağaçlar yağmuru çeker, kuraklık yaşanmaz. Geçen sene beni Ankara'ya davet etmişlerdi, Türkiye'de en fazla ağaç diken biri olarak ödül verdiler bana" diye konuştu.