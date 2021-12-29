Dünyada Omicron alarmı sürerken gözler Türkiye'deki korona vaka sayısının uzun süre sonra 30 binin üzerinde kaydedilmesi ise tedirginliği artırdı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan güncel verilere göre Türkiye korona vaka sayısı 35 binin üzerinde kaydedildi. İşte güncel korona vaka ve vefat sayısı verileri...

29 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi ise yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. RİSK GRUBUNDAKİLER daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır.” dedi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 29, 2021

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