Reyting sonuçları 29 Aralık Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. AB ve total sıralama tablosu özellikle geçtiğimiz akşam ekrana gelen "Camdaki Kız ve Aldatmak" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Hemen belirtelim ki 29 Aralık reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.