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        Haberler Gündem 29 EKİM ANKARA KONSERLERİ TAKVİMİ: 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara konserleri ve etkinlikleri neler, ne zaman ve saat kaçta?

        Ankara konserleri nerede, ne zaman ve kimler gelecek? İşte Ankara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik takvimi

        Tüm yurtta büyük coşku içinde kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ülke genelinde düzenlenen etkinlikler ve konserler ilgi çekerken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri 100'üncü yıla özel 29 Ekim konserlerini yayımladı. Bu kapsamda; "Ankara konserleri nerede, kimler gelecek?" soruları cevabını arıyor. İşte Ankara 29 Ekim konser takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 17:35 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:35
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel ülke genelinde düzenlenecek çeşitli etkinlik ve konserler için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygıyla ve özlemle anılacağı etkinlikler ülke genelinde düzenlenecek. Ankara 29 Ekim etkinlikleri kapsamında birçok sanatçı konser verecek. İşte Ankara 29 Ekim 2023 etkinlik ve konser takvimi...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        CUMHURİYET BAYRAMI ANKARA KONSERLERİ

        Cumhuriyet Bayramı Ankara konserleri 27 Ekim Perşembe günü saat 20.00'deki Athena konseriyle başladı.

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        ANKARA KONSER TAKVİMİ 2023

        27 Ekim Cuma günü saat 18.00 Selçuk Balcı,

        27 Ekim Cuma günü saat 20.00 Zeynep Bastık,

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        28 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 Bege,

        28 Ekim Cumartesi günü saat 20.00 Hadise,

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        29 Ekim Pazar günü saat 18.00 Murda,

        29 Ekim Pazar günü saat 20.00 Candan Erçetin,

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        29 Ekim Pazar saat 18:00 Elmadağ Renkli Köy Meydanı Işın Karaca

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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