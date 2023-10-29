100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya konserleri ve etkinlikleri
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü, yurt genelinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Türkiye genelinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel etkinlikler ve kutlamalar için hazırlıklar sona ererken farklı illerde birçok sanatçı konser verecek. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel konser ve etkinlik takvimini duyurdu. İşte 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Antalya konserlerinde sahne alacak sanatçılar ve tüm etkinlikler...
Yurt genelinde pek çok ünlü isim 100. yıla özel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında sahneye çıkıyor. Bu bağlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılında konser verecek sanatçıları açıkladı. Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 27 Ekim Cuma günü Edip Akbayram, 28-29 Ekim Cumartesi Sefo konser verecek. İşte detaylar...
28 EKİM CUMARTESİ PROGRAMI ANTALYA
Cumhuriyetin 100. yılında Açık Deniz Yüzme Yarışı gerçekleştirilecek. Yarış, Konyaaltı Sahili 1'nolu plajda saat 09.00'da başlayacak. Aynı yerde saat 10.00'da 100 metre serbest dalış dünya rekortmeni Milli Dalıcı Şahika Ercümen dalış yapacak.
Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan deniz korteji Kaleiçi Yat Limanı'ndan saat 13.30'da hareket edecek. Saat 20.00'de Atatürk Kent Meydanı'nda Sertab Erener konser verecek.
Şarkıcı Sefo Alanya'da belediye binası arkasında sevenleriyle saat 21.00'de bir araya gelerek konser verecek. Aynı yerde saat 23.00'te dron gösterisi olacak.
Elmalı Karapınar Mesire Alanı'nda halk konseri 14.23'te başlayacak.
Demre'de İrem Derici Noel Baba Meydanı'nda 21.00'de konser verecek.
Serik ilçesindeki Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 'Cumhuriyetin Asırlık Yüzü gösterimi 19.00'da yapılacak.
Kumluca ilçesindeki Yanartaş bölgesinde 2020 Tokyo Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz, gece yarısı sembolik ateş yakacak, gençlerle bir araya gelecek.
29 EKİM KONSERLERİ ANTALYA
Olbia Kent Meydanı'nda saat 15.00'te Türk Yıldızları özel gösteri sunacak.
Konyaaltı Varyant'ta 18.30'da fener alayı düzenlenecek.
Şarkıcı Sefo, Cumhuriyet Meydanı'nda 21.00'de konser verecek.
Cumhuriyet Meydanı ve Tophane Çay Bahçesi bölgesinde dron ve havai fişek gösterileri 22.45'te başlayacak.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel dron gösterisi saat 23.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda izlenebilecek.