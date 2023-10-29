29 Ekim bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2023 AVM'ler saat kaça kadar açık olacak?

29 Ekim bugün AVM'ler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim 2023 AVM'ler saat kaça kadar açık olacak?

1 Şurada Paylaş!









Bu sene hafta sonuna denk gelen Cumhuriyet Bayramı iznini AVM'de kullanmak isteyenler tarafından AVM çalışma saatleri araştırmaları başladı. Bilindiği gibi bayramlarda ve resmi tatillerde AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, 29 Ekim Pazar günü AVM'ler açık olacak mı? İşte konuyla ilgili bilgiler...