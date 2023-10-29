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        Haberler Gündem 29 Ekim bugün hastaneler açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim 2023 Hastaneler resmi tatil mi, acil çalışıyor mu?

        29 Ekim'de hastaneler açık mı, hizmet veriyor mu?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkenin her yanında coşku ile kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle resmi tatillerin uygulanması sonucunda "29 Ekim'de hastaneler açık mı, hizmet veriyor mu?" soruları yanıtını arıyor. İşte 29 Ekim'de hastanelerin çalışma durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 07:23 Güncelleme: 29.10.2023 - 07:23
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        29 Ekim'in resmi tatil olması sebebiyle çeşitli kurumların çalışma durumu ve saatleri hakkında araştırmalar başladı. Bu özel günde, "29 Ekim hastaneler açık mı kapalı mı?" sorusunun yanıtı aranıyor. İşte "29 ekim hastaneler resmi tatil mi, acil çalışıyor mu?" sorularının cevapları ile konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        29 EKİM'DE HASTANELER HİZMET VERECEK Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe denk geliyor. Pazar günü hastanelerin acil bölümleri hizmet vermeye devam edecek.

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        29 EKİM YARIN ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda eczaneler cumartesi günü öğlen saat 13.00’a kadar hizmet verecek. Saat 13.00’dan sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

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        29 Ekim Pazar günü ise eczaneler tüm gün kapalı olurken nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastanelerin acil servisleri 29 Ekim'de açık olacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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