29 Ekim bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? 29 Ekim BİM, A101, ŞOK, Migros zincir marketler çalışıyor mu?

29 Ekim bugün marketler açık mı, kaça kadar açık? 29 Ekim BİM, A101, ŞOK, Migros zincir marketler çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı'nda zincir marketlerden BİM, A101, ŞOK ve Migros marketler açık mı, kaça kadar açık? soruları gündeme geldi. 29 Ekim'de market alışverişlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler zincir marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

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A101, ŞOK, BİM, MİGROS VE CARREFOUR ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta İçi ve hafta sonu A101 saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açıyor. Akşam ise saat 21.30’da kapanıyor. “Resmi internet sayfasında yer alan açıklamada "Hizmet gün ve saatleri; resmî tatil, dini tatil, idari izin, mücbir sebep, yasal düzenleme, mağazanın konumu ve bölgesi gibi sebeplerle değişkenlik gösterebilir." ifadeleri yer alıyor.