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        Haberler Gündem 29 EKİM BURSA KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılı Bursa ücretsiz konserleri nerede, saat kaçta olacak ve hangi sanatçı sahne alacak?

        29 Ekim Bursa konserleri takvimi: 28-29 Ekim Bursa etkinlikleri ve konserleri

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü 29 Ekim Pazar günü ülkemizin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanacak. Bu bağlamda Bursa'da düzenlenecek 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri paylaşıldı. 28-29 Ekim'de Bursa'da sahne alacak birbirinden değerli sanatçıları haberimizde derledik. İşte, 28-29 Ekim İzmir ücretsiz konserleri ve etkinleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:21
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        Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye'nin dört bir yanında heyecanla bekleniyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anılacağı 29 Ekim etkinlikleri merak ediliyor. Peki, Bursa Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler nerede, ne zaman ve kimler sahne alacak? İşte, 28-29 Ekim 2023 Bursa etkinlikleri ve konserleri...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        29 EKİM BURSA ETKİNLİKLERİ

        28 Ekim 2023

        13.00 - Yüzyılın Ressamı Şefik Bursalı Sergisi

        Yer: Bursa Kent Müzesi (28 Ekim - 31 Aralık)

        11.00 - Cumhuriyet Çiçeği Yapım Atölyesi

        Yer: Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi

        19.30 - Vatan Anadolu Olunca Tiyatral Gösteri

        Yer: Merinos AKKM Osmangazi Salonu

        29 Ekim 2023

        12.00 / 18.00 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konulu Atölye Çalışması

        Yer: Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi

        16.00 - KAĞNI Tiyatro Oyunu

        Yer: Tarihi Belediye Binası Amfi Tiyatro

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        28-29 EKİM BURSA ÜCRETSİZ KONSERLERİ

        Redd Grubu Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim'de Bursa Mudanya Mütareke Meydanı'nda saat 20.00'de sahneye çıkacak.

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        Gazapizm, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu 29 Ekim'de FSM Bulvarı Hastane Kavşağı'nda saat 20.00'de sahnede hayranlarıyla paylaşacak.

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        Teoman Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de FSM Bulvarı Hastane Kavşağı'nda saat 22.00'de sahne alacak.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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