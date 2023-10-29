29 EKİM BURSA KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa konserleri nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar sahne alacak?

29 EKİM BURSA KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bursa konserleri nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar sahne alacak?

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Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye'nin dört bir yanında heyecanla kutlanıyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anıldığı 29 Ekim etkinlikleri merak ediliyor. Peki, Bursa Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler nerede, ne zaman ve kimler sahne alacak? İşte, 29 Ekim 2023 Bursa etkinlikleri ve konserleri...