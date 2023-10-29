29 Ekim Bursa konserleri takvimi: 29 Ekim Bursa etkinlikleri ve konserleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü ülkemizin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bu bağlamda Bursa'da düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri paylaşıldı. 29 Ekim'de Bursa'da sahne alacak birbirinden değerli sanatçıları haberimizde derledik. İşte, 29 Ekim İzmir ücretsiz konserleri ve etkinleri...
Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye'nin dört bir yanında heyecanla kutlanıyor. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anıldığı 29 Ekim etkinlikleri merak ediliyor. Peki, Bursa Cumhuriyet Bayramı 100. yılı ücretsiz konserler nerede, ne zaman ve kimler sahne alacak? İşte, 29 Ekim 2023 Bursa etkinlikleri ve konserleri...
29 EKİM BURSA ETKİNLİKLERİ
28 Ekim 2023
13.00 - Yüzyılın Ressamı Şefik Bursalı Sergisi
Yer: Bursa Kent Müzesi (28 Ekim - 31 Aralık)
11.00 - Cumhuriyet Çiçeği Yapım Atölyesi
Yer: Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi
19.30 - Vatan Anadolu Olunca Tiyatral Gösteri
Yer: Merinos AKKM Osmangazi Salonu
29 Ekim 2023
12.00 / 18.00 - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konulu Atölye Çalışması
Yer: Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi
16.00 - KAĞNI Tiyatro Oyunu
Yer: Tarihi Belediye Binası Amfi Tiyatro
29 EKİM BURSA ÜCRETSİZ KONSERLERİ
Redd Grubu Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim'de Bursa Mudanya Mütareke Meydanı'nda saat 20.00'de sahneye çıkacak.
Gazapizm, Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusunu 29 Ekim'de FSM Bulvarı Hastane Kavşağı'nda saat 20.00'de sahnede hayranlarıyla paylaşacak.
Teoman Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de FSM Bulvarı Hastane Kavşağı'nda saat 22.00'de sahne alacak.