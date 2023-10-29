Haberler Gündem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google Doodle oldu! Google'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel Doodle teması

29 Ekim Doodle oldu! Google'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel Doodle teması Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından en ünlüsü olan Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bir Doodle yayınladı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan Doolle sonrasında "Doodle nedir ve 29 Ekim Doodle paylaşımında neler var?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 29.10.2023 - 07:27 Güncelleme: 29.10.2023 - 07:27 facebook

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Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir Doodle yayınladı. Dünyaca ünlü arama motoru, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği devam ettirerek, bu sefer de Doodle'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni anasayfasına taşıdı ve havai fişeklerle süsledi...

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CUMHURİYET'İN 100. YILI Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bundan tam 100 yıl önce ilan ettiği Cumhuriyet'in coşkusu ve sevinci tüm Türkiye'de kutlanıyor. Türk milleti büyük bir azim ve kararlılıkla bağımsızlığını ilan ederek 29 Ekim'de Cumhuriyet'i kurdu. Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan Cumhuriyet bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edildi. Türkiye'nin büyük bir dönüm noktası olan Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yılı, bugün büyük bir coşkuyla kutlanacak.