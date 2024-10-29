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        Haberler Gündem Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı | Gün doğumuna yansıyan 'ay-yıldız' silueti büyüledi | Son dakika haberleri

        Gün doğumuna yansıyan 'ay-yıldız' silueti büyüledi!

        Ordu'da, sahilde gün doğumunu çekmek isteyen bir kişi, bulutlara yansıyan ay yıldız siluetini kayda aldı. Görüntüyü çeken Mehmet Argın, ay-yıldız siluetini gelen mesajların ardından fark ettiğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 29.10.2024 - 10:40
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Mehmet Argın (30), 28 Ekim sabahı gündoğumu eşliğinde oluşan manzarayı çekmek için sahile indi. Burada dron çekimi yapmak isteyen Argın, çekime başlamadan önce cep telefonu kamerası ile güneşin doğuşunu kayda aldı.

        BULUTLARIN ARASINDA 'AY-YILDIZ' SİLUETİ

        İHA'da yer alan habere göre bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Argın, gelen yoğun mesajlar üzerine videoya yeniden baktığında, bulutların arasında ay-yıldız siluetini olduğunu fark etti.

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        "VİDEOYU ÇEKERKEN FARKINDA DEĞİLDİM"

        Mehmet Argın, ay-yıldız siluetini gelen mesajların ardından fark ettiğini belirterek, "Sabaha karşı Fatsa Öğretmenevi’nden güneşin doğuşunu gördüm, gökyüzünde bir kızıllık vardı. Dron ile video almak istedim ve sahile geldim. İlk önce sosyal hesabımdan cep telefonu ile kısa bir video çektim ve güneşin doğuşu diye paylaştım. O esnada farkında değildim, güneşin üzerinde bulutlarda ay-yıldız silueti varmış. Çekerken anlamadım, sonradan gelen mesajlar üzerine anladım. Fark edince benim de tuhafıma gitti” diye konuştu.

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