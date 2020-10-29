29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - DENİZLİ

AA

Denizli Valiliği bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven tebrikleri kabul etti.

Vali Atik burada yaptığı konuşmada, geçmişten aldıkları güçle, ezelden ebediyete büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini söyledi.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu belirten Atik, "Cumhuriyetimiz, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük mirastır. Bizler bu mirası korumayı ve yaşatmayı büyük bir görev edinerek hayatlarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli yarışma ve spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesiyle tören sona erdi.Törene AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ile Teoman Sancar, Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Ergül, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı.