29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - BİTLİS

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kutlama mesajı ile öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende konuşan Vali Çağatay, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve emanet ettiği Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti."

Ülke ve millet olarak daha da kuvvetli olmak ve karşımıza çıkan engelleri aşmak için ihtiyacımız olan en önemli husus, birlik ve beraberliktir." diyen Çağatay, şöyle konuştu:

"İstiklal mücadelesindeki başarımızı nasıl birlik ve beraberliğimize borçluysak, bugün önümüze çıkabilecek engelleri aşmak için yine, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Bu duyguyu güçlü tuttuğumuz müddetçe aşamayacağımız sorun yoktur. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Yüzyıllarca bu topraklara sahip olmak isteyen itilaf devletlerinin, parçalayarak işgal ettikleri vatanımızda, bağımsız, hür ve uygar bir devlet kurmak kolay olmamış, İstiklal Savaşımız işgalcilerin üstün silah ve her türlü desteğe sahip kuvvetlerine karşı 7'den 70'e herkesin katılarak dişiyle ve tırnağıyla kazandığı örnek bir mücadele olarak dünya tarihine geçmiştir.

Çağatay, bu kritik coğrafyadaki mevcut tüm olumsuzluklara rağmen ortak tarih ve kader ile amaç birliğiyle vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerinde yükselen Cumhuriyet sayesinde bu topraklarda yaşayanların, tasada ve kıvançta bir ve bütün olmada, ocağını ve aşını paylaşmada ne kadar kardeş olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin büyük bir millet ve devlet olmanın gereği ecdadı gibi milyonları aşan vatansız insanlara kucağını açtığını vurgulayan Çağatay, şöyle devamm etti:

"Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkmış, zalimin karşısında olmuş, yakın bölgesine ve ötesine barış, adalet ve refahı yaymaya çalışmıştır. Vakit, ay yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek, tek vücut ve tek millet olma, akıl ve gönül birliği vaktidir. Vakit, ecdattan teslim alınan mirası geleceğimizin teminatı gençlere en iyi şekilde teslim edebilmek için gayret gösterme vaktidir. İnsanların her bakımdan mutlu olduğu, güçlü, zengin, müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

Vali Çağatay'ın tebrikleri kabul etmesiyle sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Emniyet Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.