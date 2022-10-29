Devlet erkanı Anıtkabir'de 0:00 / 0:00

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi törenleri başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı. Törene Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katılıyor.

Aslanlı Yol'dan yürüyen devlet erkanı Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçilirken, İstiklal Marşı okundu.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:

"Bugün yürütülen zorlu ve destansı mücadelenizin ardından kurduğunuz Cumhuriyet'in 99'uncu yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Toggun üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ruhun şad olsun, Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de devlet erkanını ağırlayarak, tebrikleri kabul edecek.